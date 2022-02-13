В Сети появились рендеры кроссовера ГАЗ «Корнет» 2022-2023. Об этом рассказывает портал Naavtotrasse.ru.

Согласно имеющейся информации, модель основана на Jetta VS5, что означает, что в создании автомобиля будут применяться аналогичные технологии. К примеру, некоторые детали будут изготовлены из высокопрочной стали. Но по параметрам автомобиль ближе к Tiguan.

Длина автомобиля будет составлять 4419 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1616 мм. Что касается колесной базы, то её размеры составят 2630 мм. Также сообщается о 1,4-литровом турбированном двигателе с мощностью 122/140 л.с. в зависимости от комплектации. Новинка получит также 6-ступенчатую АКПП, не исключается и вариант с МКПП.

Одним из главных новшеств называется возможность настройки руля, которую можно подстроить под любого водителя.

Ранее мы сообщали, что электромобиль Tesla Model S провалил тесты на надёжность. Как сообщается, у модели были найдены серьёзные дефекты в 10,7% случаев.