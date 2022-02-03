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Нехватка финансов и человеческого потенциала. Вот главные причины, почему Россия не в состоянии построить современный атомный авианосец. Об этом пишет издание 19FortyFive. 

Автор американского журнала Брент Иствуд предполагает, что Россия могла бы сделать огромное судно, способное нести самолёты, однако специалисты оборонной промышленности сконцентрированы на других проектах. Прежде всего, на разработке ракет, передовые образцы которых уже находятся на вооружении российского флота. А других специалистов у России попросту нет. 

Кроме того, журналист указал, что в России есть определённые проблемы с реализацией долгосрочных программ. Постройка авианосца – процесс долгий. Но в российских реалиях он не может быть доведён до конца, поскольку на такие долгосрочные проекты нужно предусматривать большие бюджетные расходы. 

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