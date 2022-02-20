В Сети продемонстрировали фото кроссовера Lada Niva Grand 2022-2023 года.

Согласно имеющейся информации, этот семиместный автомобиль выйдет в виде перелицованной версии X-Trail. Спереди на бампере будут глубокие вырезы с удлинёнными фонарями. Автомобиль будет иметь светодиодную оптику. Кузов авто получит Х-образные выштамповки по бокам, а передняя часть будет «агрессивной».

Предполагается, что машина получит 1,8-литровый двигатель с мощностью 122 л.с. В будущем его могут улучшить и мощность будет составлять уже 130 л.с. Также возможен вариант с двигателем на 2 литра и мощностью 144 л.с. и вариант с 2,5-литровым двигателем с мощностью 171 л.с.

Одной из ключевых особенностей модели называют полный привод, за счёт которого автомобиль сможет ездить по бездорожью. Кроме того, будет иметься круиз-контроль и климатическая установка.

На данный момент предполагается, что стоимость новинки составит около двух миллионов рублей, но к моменту выпуска цены могут увеличиться.

Ранее в Сети опубликовали фотографии кроссовера ГАЗ «Корнет» 2022-2023. Эта модель основана на Jetta VS5.