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Электрокар Tesla Model S был включён в антирейтинг надёжных автомобилей, составленный недавно в Германии.

Компания TUV Association составила список надёжных машин, оценив имеющиеся у них дефекты. По словам экспертов, этому рейтингу можно доверять, так как автомобили осматривают каждый год. В прошлом году впервые в этот список были включены и электрокары, так как их начинают использовать всё чаще.

Наиболее надёжной моделью был признан автомобиль Smart Fortwo Electric Drive. У этого электрокара нашли лишь 3,5% серьёзных дефектов. Следующее место заняла модель BMW i3 с 4,7% дефектов. Третье место у Renault Zoe – 5,7%.

У Tesla Model S были найдены серьёзные дефекты в 10,7% случаев, что поставило электрокар на последнее место.

Ранее мы сообщали, что в Китае всего лишь за час раскупили микрофоны для караоке в электромобилях Tesla. Стоимость устройства составляет 188 американских долларов.

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