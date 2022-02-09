Плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф скоро должны запустить в серийное производств. Его предварительные испытания уже завершаются. Об этом сообщила корпорация “Ростех”, одно из подразделений которой разрабатывало технику.

Новая машина для российских вооружённых сил создаётся на базе БМП-3. Её основная задача – перевозка личного состава: бронетранспортёр рассчитан максимум на 14 человек. Кроме этого, техника может быть использована для огневой поддержки пехотных соединений: броня транспортёра рассчитана на защиту от попаданий из крупнокалиберного пулемёта. Весит одна единица техники – менее 20 тонн.

В ходе испытаний, которые длились больше года, БТ-3Ф проверяли в морских условиях, устраивали учения со стрельбой, а также проверяли технику на прочность. По итогам всех проверок, новая разработка показала себя с хорошей стороны.

Производить технику планируют на “Курганмашзаводе”. Там уже подготовлена производственная линия. Её запустят, как только будет заключён контракт на поставку вооружения.