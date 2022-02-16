Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что постпред Украины Сергей Кислица искажает факты и занимается демагогией. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Так, некоторое время назад Кислица сделал заявление, согласно которому у России нет документальных подтверждений права на то, чтобы состоять в постоянном членстве в Совете Безопасности ООН. Согласно его заявлению, когда в 1991 году произошла ликвидация СССР, то не было произведено вступления России в ООН согласно уставу.

Помимо этого, Кислица сделал предположение, что Секретариат ООН прячет все документы, касающиеся этого вопроса. Он призвал признать это.

“Господин Кислица основывает свою позицию на наборе псевдоюридических утверждений, делая вид, что они являются аксиомой. Однако не нужно быть специалистом в области международного права, чтобы понять, что его выступление построено на пустой демагогии и умышленном искажении фактов”, – завил Полянский.

Он заявил, что Кислица путает термины «государство-продолжатель» и «государство-правопреемник». В первом случае, а именно таким случаем является Россия по отношению к СССР, все международные обязательства переходят к государству, но под другим названием.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что США и Западу нужно обратить внимание на обстрел Донбасса со стороны ВСУ. Он указал, что это является нарушением Минских соглашений.