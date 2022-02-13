Россиянам рассказали о выплате, размер которой составляет минимум 7678 рублей.

Как сообщает издание PRIMPRESS, речь идёт о пособии по уходу за ребёнком до полутора лет. Размер этого пособия составляет 40% от среднего заработка человека. Получить выплату может любой из родителей либо взрослый человек, который ухаживает за ребёнком. Причём, как уточняется, получить пособие можно на всех детей, но только до тех пор, пока им не исполнится полтора года.

Однако, если претендующий на выплату человек безработный, то размер пособия составляет минимум и выплачивает его ПФР. Если же человек трудоустроен, то заявление подаёт его работодатель, и назначением и выдачей пособия занимается Фонд социального страхования.

Недавно россиянам рассказали о пособии, которое можно получить на детей в возрасте от трёх до семи лет. Но для этого необходима местная прописка.