читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россиянам рассказали о выплате, размер которой составляет минимум 7678 рублей.

Как сообщает издание PRIMPRESS, речь идёт о пособии по уходу за ребёнком до полутора лет. Размер этого пособия составляет 40% от среднего заработка человека. Получить выплату может любой из родителей либо взрослый человек, который ухаживает за ребёнком. Причём, как уточняется, получить пособие можно на всех детей, но только до тех пор, пока им не исполнится полтора года.

Однако, если претендующий на выплату человек безработный, то размер пособия составляет минимум и выплачивает его ПФР. Если же человек трудоустроен, то заявление подаёт его работодатель, и назначением и выдачей пособия занимается Фонд социального страхования.

Недавно россиянам рассказали о пособии, которое можно получить на детей в возрасте от трёх до семи лет. Но для этого необходима местная прописка.

Вам может понравиться

Popular Mechanics: Россия провела в Черном море “зловещий маневр” с большими десантными кораблями

Россия начала масштабные учения, которые демонстрируют всему миру восстановление ее военно-морской мощи, пишет американское издание Popular Mechanics. Военный эксперт Кайл Мизоками рассказал, что РФ действует одновременно в трех локациях, что

22 февраля на границах Ростовской области может вспыхнуть война между Украиной и Россией

Издание «Новороссия» назвало дату начала гипотетической войны между Россией и Украиной. Авторы заявили, что полномасштабные боевые действия спровоцируют ВСУ, которые 22 февраля начнут обстрелы территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР у

Глава Госдепа Блинкен: Россия может “напасть” на Украину во время Олимпиады в Пекине

Россия может и не ждать окончания Олимпийских игр, чтобы начать «вторжение» на Украину, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. Так он прокомментировал призыв президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американцам.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 13 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 февраля – снег, до -4 °C | Королев: погода, 13 февраля – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 13 февраля – пасмурно, до 2 °C |