В Петербурге сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площадке МБПО-2. На арендованной «Невским экологическим оператором» территории загорелся мусор.

Предполагается, что мусор мог загореться не случайно, так как сейчас специалисты не знают, как быть с отходами. Документации на переработку нет, а территория быстро заполняется.

Эколог Сергей Виноградов высказал мнение, что свалки ТКО рискуют стать новой проблемой, если вопрос с переработкой не будет решен.

Сложности с мусором появились после старта соответствующей реформы 1 января 2022 года. Смольный под руководством губернатора Александра Беглова за три года не успел подготовиться к изменениям в коммунальной сфере.