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Пожилые петербуржцы в последние недели регулярно жалуются в СМИ на неубранный снег. При этом главным виновником сложившейся ситуации, по их мнению, является губернатор Александр Беглов.

Ежедневно на госпортале «Наш Санкт-Петербург» и в соцсетях жители Северной столицы оставляют сотни жалоб на плохую уборку снега, гололед и сосульки, которые службы города не торопятся счищать с крыш. В этих условиях пожилые петербуржцы наиболее уязвимы перед бездействием коммунальщиков, ведь любой выход на улицу для них превращается в испытание.

Так, пенсионерка Надежда Фирсова рассказала, что этой зимой почти не заметила в городе на Неве снегоуборочной техники. А 89-летняя блокадница Эмма Левшина пожаловалась, что даже не рискует выходить на улицу, и назвала губернатора Петербурга Александра Беглова виновниками сложившейся ситуации.

«Мне 89 лет, и я не могу выйти на улицу. Я считаю плохой руководитель Беглов, если у него плохие подчиненные и не выполняют то, что надо выполнять. Подчеркну плохие подчиненные. И он их должен гнать, а не умеет гнать, значит, сам иди и чисти снег. Или вообще уходи», — сообщила женщина.

Петербургский градоначальник уходит от ответственности за коммунальный коллапс, перекладывая вину на исполнителей. Однако горожане все меньше ему верят – так, опрос, проведенный телеграм-каналом «True Питер» показал, что лишь 2% жителей готовы голосовать за Беглова на выборах.

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