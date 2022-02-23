В России уже в этом году начнут серийно производить электрогрузомобили.

Как сообщается, выпуском займётся компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус». Согласно имеющейся информации, собирать электромобили будут в Москве. Начнётся производство уже в третьем квартале 2022 года.

Также было заявлено, что речь идёт о модели EVM Pro. Завод по выпуску электромобилей находится в ОЭЗ «Технополис Москва», он занимает площадь более 2600 квадратных метров. Уже в течение первого года в планах стоит выпуск около тысячи электромобилей.

Стоимость EVM Pro составляет примерно 2,5 миллиона рублей. Как указывается, разрабатывалась модель вместе с концертом УАЗ на базе шасси «УАЗ Профи». Полезная нагрузка электромобиля составляет одну тонну, запас хода на одном заряде – около 300 километров. Имеется обогрев батареи для сохранения заряда при отрицательной температуре.

Ранее мы сообщали, что в Сети были опубликованы первые рендеры кроссовера Lada Niva Grand 2022-2023. Автомобиль заявлен как семиместный, а также имеющий полный привод.