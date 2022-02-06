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В Пекине охранник помешал журналисту из Нидерландов вести репортаж.

Как сообщается, журналист Сьёрд ден Даас проводил репортаж в прямом эфире рядом со стадионом «Птичье гнездо». В какой-то момент к нему подходит охранник, который начинает отталкивать репортёра от камеры. В итоге съёмку пришлось прервать.

Позже представитель Международного олимпийского комитета назвал инцидент «досадным». Он указал, что подобные вещи порой случаются, но это был единичный случай. Также было отмечено, что журналист в скором времени вернулся к своей работе и все репортёры могут спокойно работать.

Сам ден Даас на своей странице в Twitter заявил, что это уже не первый случай, когда иностранным журналистам мешают работать.

Ранее мы сообщали, что спортсменам в Пекине посоветовали использовать одноразовые телефоны. Связано это с тем, что за ними могут осуществлять слежку при помощи приложений.

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