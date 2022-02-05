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Китайское приложение для контроля местонахождения и здоровья, которое обязаны устанавливать все спортсмены, участвующие в Олимпиаде, может заниматься слежкой. Поэтому олимпийцам рекомендовано использовать только одноразовые телефоны.

Китай давно считается государством, которое задействует специальные технологии для контроля Сети. Приложение MY2022, которое необходимо устанавливать олимпийцам, размещенным в изолированных зонах, оснащенных всей необходимой инфраструктурой, может не только принимать, но и отправлять данные. По мнению эксперта Арсения Щельцина, эта программа способна записывать видео и аудио, сохранять информацию о входящих и исходящих звонках, собирать другую информацию.

Эксперт Александр Власов отметил, что приложение будет следить за перемещениями спортсменов, которые не должны покидать отведенных для них зон. Также в программе имеется множество полезных функций для мониторинга состояния здоровья олимпийцев.

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