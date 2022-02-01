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Учёные Поднебесной совершили рывок в создании древесных композитов. Они изобрели технологию, которая придаёт дереву гибкость и при этом защищает его от воздействия горения и поражения грибком. 

Китайские исследователи взяли образцы тропического бальзового дерева с толщиной до пяти миллиметров. Затем поместили их в специальный щелочной раствор при определённой температуре на 12 часов. После этого заполнили древесные образцы гидрогелем нового образца. Именно он и привёл к тому, что материал не промокал, защищал от воспламенения при открытом огне и при этом обладал прекрасной гибкостью. 

По заверению учёных из КНР дерево, обработанное таким образом, может сгибаться при температуре минус 50 градусов Цельсия. А плесень на нём не появляется даже если оставить такой материал в помещении с влажностью 90% на два с половиной месяца. 

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