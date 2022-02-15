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Автор датского издания DR Микаэль Рейтер заявил, что Германия предпочитает не занимать чью-либо сторону в ситуации с Украиной.

Из-за этой позиции Германия часто подвергается критике со стороны других западных стран. Однако, как отметил Рейтер, у Германии есть несколько причин для подобного поведения.

Так, страна весьма зависима от газа, при этом Россия покрывает 50% этих потребностей. Кроме того, после Второй Мировой войны в Германии пообещали больше не проявлять агрессии по отношению к остальным странам.

Рейтер отмечает проводимую Германией «восточную политику». Он указал, что именно Германия ещё во времена СССР наладила отношения с Россией и именно она всегда была сторонницей того, чтобы вести с РФ диалог. Кроме того, автор статьи отмечает торговлю между этими двумя странами, из-за чего в ФРГ и не хотят дразнить «русского медведя».

Ещё одной причиной Рейтер назвал пророссийские настроения в Германии.

Ранее в Германии призвали Владимира Путина “ослабить петлю на шее” Украины. С этим заявлением выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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