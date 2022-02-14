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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался насчёт ситуации вокруг России и Украины.

Как отмечается, недавно Штайнмайер был избран на новый срок. Вскоре после этого он выступил перед Федеральным собранием. Он сообщил об угрозах для мира и демократии, а также обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

В обращении президент ФРГ призвал своего российского коллегу мирно разрешить непростую ситуацию, связанную с Украиной. Он указал, что сейчас существует опасность развязывания полномасштабной войны в Восточной Европе, при этом ответственной за это является Россия.

«Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе», – заявил Штайнмайер.

Кроме того, он в обращении к Путин он заметил, что российскому лидеру не стоит недооценивать силу демократии.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германии необходимо предложить распустить НАТО. Он указал, что сейчас Великобритания и США слишком доминируют в Европе.

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