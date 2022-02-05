Украина продолжает «атаковать» Германию своими требованиями по поставкам оружия. После попыток пристыдить Берлин, который отказывается предоставлять военную помощь, она отправила ему список своих пожеланий.

Напомним, что последним упрекнул ФРГ в нежелании помогать Киеву мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он заявил, что своими действиями Берлин «предает» Украину. Мало того, что он сам не шлет оружие, так еще и блокирует поставки из других стран Европы.

Киев не останавливается в своих попытках выклянчить оружие у Германии. Так, он потребовал поставку современных комплексов противовоздушной обороны и боевых кораблей. Однако глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Украина получит 5 000 касок, а также мобильный госпиталь, пользоваться которым представителей ВСУ научат немецкие инструкторы.