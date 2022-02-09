Украинский министр обороны Резников заявил, что в ответ на учения «Союзная решимость-2022» Киев проведет маневры с применением беспилотных аппаратов Bayraktar TB2. Также в ним планируют задействовать еще и противотанковые комплексы Javelin и гранатометы NLAW, пишет турецкий портал Haber7.

Авторы публикации отмечают, что это ничто в сравнении с российско-белорусскими учениями. В них примут участие 30 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», ОТРК «Искандер-М» и другие виды вооружений.

Резников заявил, что ответ Украины «не заставит себя ждать», однако отвечать ей по сути нечего и нечем. «Байрактары» сами по себе неплохие беспилотники, но они не сумеют спасти ВСУ. Читатели турецкого портала в комментариях призвали Киев не глупить, так как у РФ имеется все, что необходимо для победы. Начиная со сверхзвуковых истребителей и бомбардировщиков, о которых Украине приходится только мечтать, до гиперзвуковых ракет, которых боится даже НАТО.