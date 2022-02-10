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В Вооружённые силы Украины скоро может поступить обновлённые Т-64. Советский танк, который доработали и оснастили современным оборудованием. Т-64БВ уже начал проходить испытания. 

Как сообщает “Харьковский бронетанковый завод”, который занимался модернизацией техники, новый танк оснастили новыми приборами наведения и прицелами третьего поколения. Средства навигации и связи на советском танке теперь такие, какие соответствуют стандартам НАТО. Кроме этого, для повышения защищённости техники на неё установили защитные решетчатые экраны, а на башню – резинное щитки.  

Также танк Т-64БВ получил обновлённую топливную систему и защиту баков с горючим.  

Сколько продлятся испытания техники, не уточняется. Оригинальный танк Т-64 серийно производился в Советском Союзе ещё в 60-х годах прошлого века. Во многих странах, куда поставляли технику, она до сих пор находится на вооружении. 

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