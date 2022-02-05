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Петербуржцы могут отказаться платить за вывоз отходов, что приведет к негативным последствиям для Смольного. Эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace России Дмитрий Нестеров рассказал, как жители Северной столицы могут повлиять на работу коммунальщиков.

Мусорная реформа, с который начался текущий год в Петербурге, сразу же провалилась. Дворы города завалены отходами. Контейнеры и мусорные баки переполнены. Больше месяца ситуация практически не проясняется, несмотря на многочисленные жалобы горожан.

Невский экологический оператор не справляется с объемами поступающих отходов, поэтому и образовываются завалы мусора, которые сопровождаются неприятным запахом и плодящимися крысами. Эксперт Нестеров рассказал, к чему может привести сложившаяся ситуация.

«Люди могут отказаться платить за вывоз ТКО. Это будет также удар по имиджу Смольного. Ведь это Смольный, условно говоря, выбирал регионального оператора и ставил ему задачи, что нужно делать», — отметил Нестеров.

Глава Петербурга Александр Беглов обещал довести мусорную реформу до конца. Критика общественности и жалобы горожан остались незамеченными.

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