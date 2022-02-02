Британские специалисты рассказали об опасности употребления энергетических напитков. Их слова передаёт Daily Express.

Как сообщается, в энергетиках есть кофеин, представленный в виде гуараны. Это вещество содержит примерно в два раза больше кофеина по сравнению с зернами кофе. Таким образом, содержание кофеина в энергетиках достаточно высокое.

Кроме того, как указали эксперты, ситуацию можно усугубить, если смешивать энергетики с некоторыми веществами, к примеру, с женьшенем и таурином. Как было заявлено, могут произойти «неопределённые взаимодействия». Это происходит и в том случае, если смешать энергетики и алкоголь.

Авторы статьи указали, что употребление таких напитков может спровоцировать критические и необратимые сердечно-сосудистые заболевания, даже если человек молод и здоров.

Недавно мы сообщали, что умеренное употребление пива позволяет на 42% снизить вероятность развития болезней сердца и сосудов. Рекомендуется выпивать не более двух кружек в день.