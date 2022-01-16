Пиво – это очень полезный для здоровья напиток, если употреблять его в меру, пишет болгарское издание «Факти». Эксперты рассказали, что несмотря на содержание алкоголя, оно способно защитить человека от серьезных заболеваний.

Так, пиво снижает уровень холестерина, тем самым улучшая процесс пищеварения и предотвращая болезни желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в хмельном напитке содержится молекула никотинамид рибозида. Она тормозит процесс старения клеток, а также улучшает обмен веществ.

Если пить пиво в меру, можно защитить сердце и кровеносные сосуды от смертельных недугов. Напиток не дает образовываться камням в почках, а также предупреждает ожирение. Если выпивать не больше двух кружек ежедневно, то можно развить в себе небывалые креативные способности, уверены болгарские специалисты.