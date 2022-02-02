Учёные рассказали, что люди чаще видят в неодушевлённых предметах мужские лица.

Как сообщается, существует способность под названием парейдолия – это зрительная иллюзия, когда люди замечают лица в предметах. Причём эти лица могут иметь и ряд особенностей – к примеру, у них можно определить пол, возраст или эмоции. Учёные установили, что в основном эти лица мужского пола, а не женского.

Так, в исследовании участвовало около четырёх тысяч человек. Им нужно было рассказать о лицах, которые они видели в неодушевлённых предметах. Выяснилось, что примерно в 9 из 10 случаев лицо было мужским.

Однако по какой причине так происходит, исследователи выяснить не смогли. Было высказано предположение, что мужской пол является «полом по умолчанию» в том случае, если в лица нет ясных признаков, по которым его можно посчитать женским.

Недавно учёные заявили, что во время сна мозг человека активнее реагирует на незнакомые голоса, нежели на знакомые. Однако, когда мозг привыкает к новому голосу, он обращает на него меньше внимания.