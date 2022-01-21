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Учёные рассказали, что даже если человек крепко спит, мозг внимательно следит за ситуацией, чтобы вовремя отреагировать на что-то потенциально опасное.

Как сообщается, зальцбургские учёные установили, что во сне мозг воспринимает слуховые раздражители избирательно. В эксперименте приняли участие 17 человек, которые спали. В это время им включали записи с голосами людей. На записи были как голоса родственников спящих, так и голоса совершенно незнакомых людей.

Во время эксперимента отслеживалась мозговая активность спящих при помощи ЭЭГ. Оказалось, что на незнакомые голоса мозг реагирует активнее. Однако если голос воспринимался не слишком угрожающим, то человек продолжал спать. Голоса знакомых людей вызывали меньше изменений в активности мозга.

Кроме того, оказалось, что мозг обучается даже во сне – незнакомые голоса со временам становились более знакомыми и вызывали меньше реакции со стороны мозга.

Недавно учёные обнаружили способ, который позволяет усилить гормон, отвечающий за подавление аппетита. Предполагает, что в будущем этот метод можно будет применять на людях.

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