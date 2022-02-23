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Использование электронных сигарет и вейпов со временем может привести к повышенному риску болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо (США).

В ходе экспериментов учёные помещали подопытных мышей в смесь из глицерина и никотина, которая присутствует в вейпах. Затем тщательно фиксировали, какие изменения происходят в организмах животных.

Как казалось, нахождение в такой среде крайне негативно отразилось на здоровье мышей. Если до начала экспериментов их возраст соответствовал 12-летнему ребёнку. То уже спустя короткое время возраст мышей достиг 30-летнего человеческого эквивалента с соответствующими изменениями в сердечно-сосудистой системе.

Примечательно, что изменения обнаружились только у самцов. На самок вейповый аэрозоль не оказал практически никакого эффекта.

Учёные не намерены останавливаться на достигнутом. Сейчас они будут пытаться понять, в какой именно момент происходят сбои в работе сердца и за счёт чего самки мышей смогли выработать лучшую защиту от воздействия никотина.

 

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