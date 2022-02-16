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Загрязнение рек лекарствами обнаружили учёные из Университета Йорка. Причём такая ситуациях характерна для многих водоёмов по всему миру, включая такие крупные реки, как Темза или Амазонка.

Для проведения исследований, учёные взяли образцы воды из более чем 250 рек в 104 странах мира. При этом в отчёте специалистов отдельно отмечается, что около 40 рек ранее вообще не обследовалось.

Выяснилось, что высокие концентрации фармацевтических препаратов характерны для многих водных объектов. Наиболее плачевная ситуация сложилась в реках Африки, Южной Азии и Южной Америки. Учёные объясняют это тем, что в этих регионах живёт население с низким уровне доходов и недостаточно развитой инфраструктурой по очистке воды.

Всего учёные обнаружили превышения концентраций более 60 химических соединений. По словам специалистов, такие загрязнения сильно вредят живым организмам, которые обитают в реках. Однако угроза в скором времени может стать более серьёзной и тогда фармацевтическое загрязнение воды уже будет угрожать здоровью человека.

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