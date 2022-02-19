Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Астробиологи и астрофизики решили выяснить, может ли планета обладать собственным разумом.

Гипотеза о планетарном интеллекте предполагает когнитивную деятельность, работающую в глобальном масштабе. Она осуществляет поддержку, согласно предложенной гипотезе, существования всей биосферы на Земле. Предложенная концепция ставит вместе биосферу и техносферу, что формирует одну систему, которая способна заниматься самоконтролем.

Исследователи задействовали гипотезу Геи, по которой существующие живые существа являются одним суперорганизмом. Этот организм, чтобы сохранять свою жизнь, может даже оказывать влияние на геологические процессы. Существующая человеческая цивилизация в этом случае является «незрелой» техносферой, так как её влияние на планету в целом негативно. Поэтому людям надо разработать «зрелую» техносферу, которая не допустит вымирания людей.

Такая техносфера, согласно заявлению специалистов, должна интегрировать технологические системы и биосферу.

Недавно учёные предположили, что цианид мог помочь в формировании жизни на Земле. Как было заявлено, он мог запустить ранние метаболические реакции.

Вам может понравиться

Учёные нашли у летучих мышей в Лаосе ещё три вида коронавирусов, опасных для человека

Исследователи из Института Пастера во Франции доказали, что коронавирусная инфекция, которая вызвала пандемию, изначально появилась в популяции летучих мышей. Среди этих животных, обитающих в пещере на севере Лаоса, учёные обнаружили

Искусственный интеллект может создавать лица людей, которые вызывают больше доверия, чем настоящие

Искусственный интеллект способен создавать реалистичные лица людей, которые совершенно неотличимы от настоящих. Об этом сообщает журнал PNAS. В эксперименте участвовали 315 необученных и 219 обученных участников. Им нужно было отличить
  • Анна
  • 17.02.2022
  • читать 1 минуту

Учёные установили, что способность мозга обрабатывать информацию сохраняется до 60 лет

Учёные установили точный возраст, когда мозг человека становится более медленным. Статью с результатами исследования опубликовало издание Nature Human Behaviour. Как сообщается, мозг человека остаётся проворным примерно до достижения возраста 60-ти
  • Анна
  • 18.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 19 февраля – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 19 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 19 февраля – небольшой дождь, до 7 °C |