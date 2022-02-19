Астробиологи и астрофизики решили выяснить, может ли планета обладать собственным разумом.

Гипотеза о планетарном интеллекте предполагает когнитивную деятельность, работающую в глобальном масштабе. Она осуществляет поддержку, согласно предложенной гипотезе, существования всей биосферы на Земле. Предложенная концепция ставит вместе биосферу и техносферу, что формирует одну систему, которая способна заниматься самоконтролем.

Исследователи задействовали гипотезу Геи, по которой существующие живые существа являются одним суперорганизмом. Этот организм, чтобы сохранять свою жизнь, может даже оказывать влияние на геологические процессы. Существующая человеческая цивилизация в этом случае является «незрелой» техносферой, так как её влияние на планету в целом негативно. Поэтому людям надо разработать «зрелую» техносферу, которая не допустит вымирания людей.

Такая техносфера, согласно заявлению специалистов, должна интегрировать технологические системы и биосферу.

Недавно учёные предположили, что цианид мог помочь в формировании жизни на Земле. Как было заявлено, он мог запустить ранние метаболические реакции.