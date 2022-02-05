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Американские специалисты заявили, что цианид мог помочь в появлении жизни на Земле.

Цианид является одним из наиболее опасных ядов. Однако, как предполагают учёные, около четырёх миллиардов лет назад цианид мог стать причиной запуска ранних метаболических реакций. В то время условий, необходимых для появления жизни, на Земле не было.

Существующие металлы могли привести к реакции цикла r-TCA в ситуации, когда белки отсутствовали, однако в условиях высокой температуры и в кислой среде. Благодаря этим реакциям создавались требуемые для жизни соединения на основе воды и углекислоты.

Отмечается, что подтвердить роль цианида удалось во время эксперимента. По словам учёных, это открытие поможет в получении новой информации, которая относится к возникновению жизни.

Недавно учёные рассказали, как происходит формирование месторождений полезных ископаемых. Как отмечается, для этого необходима определённая температура земной мантии.

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