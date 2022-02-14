Учёные с помощью ряда экспериментов выяснили, почему пожилым людям становится сложно что-то запоминать или отыскать что-то в памяти. Всё дело в том, что за время жизни мозг человека “загромождается” разного рода информацией. Такой вывод сделали исследователи из университета Торонто, а также из Гарвардского и Колумбийского университетов.

В ходе исследования учёные обнаружили, что опыт и знания, накопленные человеком за всю его жизнь, в буквальном смысле занимают достаточно много места, и пожилым людям приходится применять довольном много когнитивных усилий, чтобы “достать” что-то из памяти, но не всегда они с этим успешно справляются.

Кроме этого, учёные предположили, что ухудшение памяти может быть связано с недостатком в организме витамина B12. Прямой связи отыскать не удалось, однако у многих пожилых пациентов, которых обследовали специалисты, ухудшение когнитивных способностей было сопряжено с нехваткой в организме этого витамина.