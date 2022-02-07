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Механизм потери чувствительности к запахам на некоторое время при заражении коронавирусом выявили учёные из Нью-Йоркского университета. Потеря обоняния – один из главных симптомов ковида. 

Исследователи провели ряд экспериментов и выяснили, что сам коронавирус не влияет на способность человека различать запахи. Всё дело в иммунном ответе организма, на попавший в него вирус.  

Как только вирус “замечает” иммунная система, тут же происходит всплеск выделения клеток для борьбы с чужеродным телом. Во время этого процесса в организме выделяются особые белки, цитокины. Они со своей стороны и влияют на обонятельные нервы, из-за чего человек перестаёт воспринимать запахи. 

По мнению учёных, более подробное изучение того, как коронавирус влияет на организм человека, позволит в будущем раскрыть механизмы появления сильных головных болей при ковиде, депрессии и других симптомов.   

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