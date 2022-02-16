Исследователи из университетов Бонна и Тюбингена установили нейроны, которые активизируются при совершении человеком процессов сложения и вычитания.

Отмечается, что сейчас процессы, которые происходят в мозгу человека при совершении математических операций, изучены достаточно плохо. Недавно исследователи решили изучить эти процессы. В эксперименте приняли участие девять добровольцев, которым вживили электроды в височную долю. Электроды должны были проводить фиксацию нейронной активности.

Участникам исследования требовалось решать математические задачи. Как оказалось, некоторые нейроны реагируют на задачи сложения, а другие – на вычитания. То есть, за эти операции отвечают разные группы нейронов. Причем неважно, были ли это операции письменными или словесными. Реагируют нейроны парагиппокампальной коры.

Ранее учёные предположили, что мозг человека может иметь четвёртое измерение. Именно этим, как они считают, можно объяснить некоторые мозговые функции.