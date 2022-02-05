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Итальянские исследователи заявили, что мозг человека может иметь четыре измерения.

Мозг является трёхмерным объектом, и это специалисты знают уже с давних пор. Но некоторые учёные предполагают, что его можно считать функцией в четырёх измерениях. Однако, так как человек существует в трёхмерном мире, определить четвёртое измерение довольно трудно.

Ряд мозговых функции, по мнению этих учёных, можно объяснить лишь тем, что он способен находиться в четырёх измерениях. Подтвердить это предлагается в ходе эксперимента. Для этого нужна теорема Борсука-Улана, которая позволяет обнаружить «тени» или «отголоски» четвёртого измерения в существующем измерении.

Согласно этой теореме, мозг способен порождать две определённые точки. Во время взаимодействия они оставляют некие «следы», которые можно выявить за счёт датчиков активности мозга.

Ранее мы сообщали, что мозг человека воспринимает окружение с 15-секундной задержкой. За счёт этого он получает более качественное восприятие.

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