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Австралийские учёные испытали на животных бионический глаз, который возвращает способность видеть.

Как сообщается, специалисты создали прибор, получивший название Phoenix 99. Он позволяет активизировать клетки сетчатки глаза, сохранившие работоспособность. Сам бионический глаз подключён к небольшой камере, расположенной на очках. Для подключения используется беспроводная связь. Камера передаёт в мозг человека картинку, которая находится перед ней. За счёт этого человек получает возможность видеть.

Во время испытаний устройства его подключили к овцам. Указывается, что разработка успешно прошла испытания на безопасность, она не приводит к возникновению неожиданных реакций. Кроме того, было доказано, что устройство может продолжительное время находиться в сетчатке без вреда для организма. Отмечается, что авторы исследования подали запрос на испытание разработки на людях.

Недавно мы сообщали, что учёные разработали технологию, которая позволяет в домашних условиях проверять свертываемость крови. Для этого нужен смартфон с работающей вибрацией и камерой, а также реагенты.

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