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Изобретение учёных из Вашингтонского университета может существенно облегчить жизнь людям, которые принимают препараты для разжижения крови. Сейчас, чтобы определять, насколько успешной является терапия, пациенту необходимо периодических сдавать кровь на анализ. Но скоро всё может измениться – исследователи разработали технологию, которая поможет проводить тесты в домашних условиях. 

Для тестов понадобится смартфон с работающей вибрацией и камерой, несколько реагентов и подставка. На неё пациент помещает каплю своей крови, добавляет туда необходимые реагенты. Затем вибромотор мобильного телефона встряхивает подставку, а камера устройства следит за тем, какие процессы происходят в капле. После этого полученные данные анализируют алгоритмы в специально написанном приложении.  

Систему уже опробовали на почти 150 добровольцах Результаты показали, что разработка учёных ни в чём не уступает современным тестовым системам по точности.  

По мнению исследователей, в серийное производство такие домашние тесты на свёртываемость крови могут поступить уже в скором времени. 

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