В социальной сети TikTok американцы призывают пользователей к войне с Россией. В рамках нового тренда подростки называют самые разные предметы, которые позволят завоевать РФ.

«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда» – пошутил один из юзеров сети.

Его пример подхватили тысячи других пользователей, выдумывающие собственные «формулы» из случайных предметов или просто оставляющие комментарии.

Российские подростки также включились в тренд. Сперва они просто писали комментарии в защиту страны и главы государства, а затем стали публиковать ответные видеозаписи. Некоторые из них написали, что американские школьники даже на карте не смогут показать, где расположены РФ и Украина в то время как в РФ ученики разбирают и собирают автоматы прямо на уроках.