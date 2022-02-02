Израильские системы ПВО – ПРО на границе перестали корректно работать и отслеживать возможные ракетные удары со стороны Ирана, Ливана и Сирии. В этом Тель-Авив обвиняет Россию, заявляя, что это именно она атаковала противовоздушную и противоракетную оборону своими мощными станциями РЭБ.

Телеканал Kan 11, ссылающийся на источники в ЦАХАЛ, заявил, что Россия пытается защитить своих военнослужащих от израильских атак по Сирии, поэтому активно задействует средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее РФ уже устраивала подобное для израильских ПВО – ПРО. Тогда это привело к весьма неприятной ситуации. Противоракеты запускались в ответ на появление фантомных целей, неверно обрабатывая радиоизлучение.

В настоящий момент такие эпизоды пока не фиксировались. Израиль держит свои системы включенными на полную мощь и настроенными на максимальную чувствительность, поэтому ему пока удается исключить ложные срабатывания средств ПВО и ПРО. Однако в более сложной обстановке воздушное пространство страны лишиться эффективной защиты от атак с воздуха.