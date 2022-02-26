Слухи об опасности для здоровья ртутных градусников не соответствует действительности, заявил анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Долгинов, который заведует отделением токсикологии в Детской городской больнице им. Н.Ф. Филатова.

Он пояснил, что пары ртути действительно могут спровоцировать серьезное отравление, однако для этого нужно разлить как минимум 500 граммов этого тяжелого металла. В градуснике же его совсем мало, поэтому никакого вреда он не нанесет. Но если прибор разбился, необходимо как можно скорее убрать ртуть, воспользовавшись помощью служб, осуществляющих демеркуризацию.

При большом объеме паров ртути, рассказал эксперт изданию Ura.Ru, у человека может развиться утомляемость и слабость, а также поражения сосудов и нервных волокон. Одним из симптомов отравления является и кровоточивость десен. Однако обычный разбитый градусник не способен серьезно навредить организму.