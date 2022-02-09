Западные СМИ сообщили о том, что РФ «стягивает последние силы» для «вторжения» на Украину. Речь идет о шести больших десантных кораблях, три из которых уже вошли в Черное море.

По словам авторов издания The Washington Post, эти корабли, которые в свое время участвовали в атаке на Грузию, могут высаживать на побережье десант, а также боевые системы для ударов по потенциальному противнику.

В то время как корабли бороздят просторы Черного моря, французский лидер Эммануэль Макрон занимается «челночной дипломатией». После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он отправился в Киев, а затем – в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и польским лидером Анджеем Дудой.

Президент Украины Зеленский после встречи с Макроном заявил, что сейчас в Европе идет геополитическая война между Россией и коллективным Западом. Он осудил постоянное поддержание напряженности вокруг своих границ и отметил, что к Киеву действия обеих сторон не имеют никакого отношения вообще.