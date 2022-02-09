Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западные СМИ сообщили о том, что РФ «стягивает последние силы» для «вторжения» на Украину. Речь идет о шести больших десантных кораблях, три из которых уже вошли в Черное море.

По словам авторов издания The Washington Post, эти корабли, которые в свое время участвовали в атаке на Грузию, могут высаживать на побережье десант, а также боевые системы для ударов по потенциальному противнику.

В то время как корабли бороздят просторы Черного моря, французский лидер Эммануэль Макрон занимается «челночной дипломатией». После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он отправился в Киев, а затем – в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и польским лидером Анджеем Дудой.

Президент Украины Зеленский после встречи с Макроном заявил, что сейчас в Европе идет геополитическая война между Россией и коллективным Западом. Он осудил постоянное поддержание напряженности вокруг своих границ и отметил, что к Киеву действия обеих сторон не имеют никакого отношения вообще.

Вам может понравиться

Польские украинцы стремятся получить Карту поляка, чтобы не воевать с Россией

Украинцы, которые сейчас обитают и трудятся в Польше, стремятся всеми силами получить Карту поляка, которая даст им возможность избежать мобилизации в ВСУ в случае гипотетической войны с Россией. Такое заявление

Бойцы ВСУ атаковали собственные позиции на Донбассе с квадрокоптера

В районе дислокации 56-й мотопехотной бригады ВСУ двое украинских военных получили ранения после атаки квадрокоптера с прикрепленным к нему самодельным взрывным устройством. При этом беспилотник запустили они сами. Бойцы намеревались

В Бразилии подтвердили догадки о попытках срыва визита президента страны в Россию

Сообщения в бразильской прессе по поводу давления, которые Соединённые Штаты оказывают на руководство страны, оправдались. Ранее сообщалось, что Белый дом старался всеми силами повлиять на президента Бразилии Жаира Болсонару, чтобы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 февраля – пасмурно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 9 февраля – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 9 февраля – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 9 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Армавир: погода, 9 февраля – пасмурно, до 4 °C |