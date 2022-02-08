США активно используют свою национальную валюту в качестве оружия против РФ, не подозревая, что делают хуже только себе. Мало того, такими действиями они могут обрушить всю мировую экономику, пишет британское издание The Telegraph.

Авторы поясняют, что если Соединенные Штаты введут санкции против РФ за «нападение на Украину», и отключат их от глобальных платежных систем, Москва будет вынуждена найти альтернативу доллару. И она это сделает. В этом случае американская валюта быстро ослабнет во всем мире.

Кроме того, пострадавшей стороной окажется Европа. Сейчас она покупает у России не только газ, но и зерновые культуры, нефть, другую продукцию. В случае отказа РФ от доллара стабильность поставок будет серьезно нарушена, что приведет к кризису на континенте.

В комментариях читатели призвали США не ускорять и без того неминуемый процесс ослабления своей валюты, а также предположили, что в ситуации с отказом РФ от доллара выиграет Китай. Потому что его финансовая мощь будет расти из-за ослабления американской национальной валюты.