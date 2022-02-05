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В сентябре прошлого года во время съемок кулинарного шоу Hungry For It была изнасилована сотрудница телекомпании Би-Би-Си, рассказал британский таблоид The Sun. Журналисты пояснили, что до этого момента информацию об инциденте тщательно скрывали.

Источник издания рассказал, что насильник постучал в помещение, в котором находилась девушка, после чего ворвался туда и набросился на нее. Он надругался над сотрудницей и сбежал. По словам одного из участников съемочной группы, произошедшее потрясло всех, так как никто не ожидал подобных инцидентов при подписании контракта.

Он также рассказал, что очевидцам преступления запретили о нем рассказывать кому бы то ни было. Однако спустя девять дней в правоохранительные органы поступило заявление об изнасиловании, по которому ведется расследование.

Канал Би-Би-Си заверил, что сотруднице оказывают необходимую помощь и поддержку. Это прописано в регламенте компании, который также предполагает максимальную осторожность и серьезность в отношении инцидента.

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