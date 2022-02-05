Длительное воздержание вряд ли приведет к каким-то проблемам, если человек сам отказался от интимной близости и стремится ее избегать, рассказала журналиста болгарского издания «Факти» Венелина Маринова. Она также отметила, что для многих людей секс приносит больше сложностей, чем его отсутствие.

Так, некоторые женщины боятся забеременеть, из-за чего во время интима у них появляется тревожностей. Кроме того, при случайных связях представители обоих полов могут опасаться подхватить опасное венерическое заболевание, что также провоцирует проблемы.

Многие, особенно люди с низким либидо, прекрасно чувствуют себя и без секса. При этом его отсутствие никак не влияет на их психическое и физическое здоровье. Если же человек не может жить без интимной близости и считает это проблемой, его психика действительно может пострадать.

Маринова также рассказала, что регулярный секс помогает женщинам легче переносить стрессы, а также обеспечить здоровье мочевого пузыря и укрепить мышцы таза. Мужчинам же важно хотя бы 20 раз в течение месяца эякулировать, чтобы избежать проблем с простатой.