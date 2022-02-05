Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал западные СМИ и российскую сторону воздерживаться от действий и высказываний, которые могут вызвать начало вооруженного столкновения. Так он прокомментировал публикацию издания Bloomberg о начавшемся «нападении» РФ на Украину.

Таким заявлением Хак ответил на вопрос об отношении ООН к откровенной дезинформации, опубликованной американским изданием, пишет РИА Новости.

Напомним, что провокационная статья исчезла с сайта издания Bloomberg, после чего были принесены извинения за ее размещение. Также представители агентства заявили, что проводят внутреннее расследование, чтобы выяснить, каким образом столь явная дезинформация оказалась в ленте новостей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Bloomberg в течение последних месяцев регулярно публикует откровенные фейки о «вторжении» РФ на Украину.