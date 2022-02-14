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Занятия спортом могут существенно усилить защиту от коронавируса. Причём этом могут быть не самые интенсивные тренировки. К такому выводу в ходе нескольких экспериментов пришли учёные из университета американского штата Айова. 

Учёные проанализировали состояние и количество антител в организмах людей, которые после вакцинации от ковида регулярно испытывали относительно небольшие физические нагрузки: катались на велосипеде, занимались на велотренажёрах или просто гуляли на свежем воздухе. Оказалось, что выработка антител у таких людей идёт гораздо интенсивнее. При этом время, затраченное на физическую активность, фактически никак не влияло на результат.  

Исследователи связали это с тем, что физические упражнения помогают “разгонять” в организме кровь и лимфатическую жидкость. Это в свою очередь способствует циркуляции иммунных клеток и выработке антител.  

Для проверки гипотезы учёные поставили несколько экспериментов на мышах. В группе животных, которых заставляли активно двигаться, также стал в повышенных количествах врабатываться специальный белок, который вёл к образованию противовирусных антител в организмах животных. 

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