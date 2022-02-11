Sohu: Россия способна противостоять США, опираясь на наследие Советского Союза

В отличие от Украины, которая всего за 30 лет «проела» и погубила наследие времен СССР, Россия может и сейчас на равных конкурировать с США в военной сфере. На портале Sohu китайский военный обозреватель Чжан Чжаочжун напомнил о «трех рекордных моментах» в советском наследии, которое Россия к настоящему времени дополнила новыми стратегическими системами вооружений. Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24.

Многих в Китае озадачивает, почему Россия, заметно растерявшая наследие, оставленное Советским Союзом, способна на равных бороться с американцами? В последние годы она ничуть не уступила в противостоянии с США и их союзниками в Сирии, на Донбассе и даже в споре с Японией о четырех «северных островах». Генерал-майор Чжан Чжаочжун поделился своим мнением по этому поводу: «Есть три важных момента, которые помогут России сохранить свою нынешнюю конкурентоспособность».

“Россия часто напоминает, что Украина только погубила наследие, оставленное ей от Советского Союза. Россия тоже реально «грызла старое», но смогла не потерять свое богатство всего за 30 лет, как это сделала Украина. Однако Россия – такая страна, которая борется с США и никогда не терпела в этом поражения. В этом ей помогает опора на «три рекордных момента» из наследия СССР”, – пишет Чжаочжун.

Ту-160 от КБ Туполева

Первый – это Ту-160 от КБ Туполева, самый большой дальний стратегический бомбардировщик в мире, при этом сверхзвуковой. Он прозван «Белым лебедем», НАТО дало ему кодовое название Blackjack («Пиратский флаг»). Хотя Ту-160 не обладает малозаметностью, четыре форсированных турбореактивных двигателя НК-321, размещенные под его крыльями, дают ему превосходные высотные и скоростные характеристики.

Это позволяет бомбардировщику лететь с крейсерской скоростью более 2 Маха на высоте 13 000 м, причем при полной нагрузке. Теоретически все истребители и средства ПВО вооруженных сил США в настоящее время не имеют гарантии их эффективного перехвата, а любой из 16 российских Ту-160 с ядерными бомбами способен полностью стереть с лица планеты крупный американский город.

«Царь-бомба»

Второй момент – созданная рекордная в истории человечества водородная «Царь-бомба». В бывшем Советском Союзе было произведено всего две термоядерных бомбы этого типа. Кроме одной, испытанной во время холодной войны, у российской армии сейчас все еще остается вторая.

Причем, по словам и воспоминаниям советских специалистов, хорошо знакомых с этим вопросом, испытанный экземпляр «Царь-бомбы» был намеренно уменьшен более чем вдвое от «штатной» взрывной мощности. В свое время этот испытательный взрыв вызвал панику мировой масштаба. Световая вспышка от взрыва фиксировалась за 200 километров, сила взрыва была эквивалентен 57 миллионам тонн тротила – итог настолько мощен, что мог, например, целиком уничтожить всю Японию.

Подводная лодка проекта 705

«Третий рекорд – самая быстрая в мире ударная атомная подводная лодка проекта 705», – утверждает Чжан Чжаочжун, хотя в этом он заметно ошибается. Да, скорость легендарных советских АПЛ класса «Лира» на испытаниях достигала 42 узлов, но рекорд (44,7 узла – 82 км/ч) остался за выведенной из состава ВМФ в 1988 году подлодке К-222 проекта 661 «Анчар». Кроме того, все АПЛ проектов 705/705К списаны и утилизированы в 1990-х годах, что никак не позволяет отнести их к действующему «советскому наследию».