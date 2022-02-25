Фонд городского имущества Петербурга планирует провести несколько тендеров на право аренды помещений, принадлежащих Смольному, сообщили в пресс-службе городской администрации. Некоторые из них арендаторы могут использовать в качестве офисных помещений, а некоторые обустроить под торговые площади.

Сообщается, что среди объектов значатся помещения на Литейном проспекте, Казанской улице, улице Рубинштейна и прочие. После завершения во втором квартале 2022 года оценки недвижимого фонда в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах, власти Петербурга планируют выставить на торги около 200 помещений. Самый дорогой лот – подвал доходного дома князя А. Д. Мурузи площадью 328,1 кв. метров. Его аренда обойдется в 2,7 миллионов рублей в год.

На данный момент Смольному принадлежит нежилая недвижимость общей площадью более 100,8 тыс. кв. метров. В прошлом году чиновники смогли реализовать лишь 17,5 тыс. кв. метров. Эксперты называют этот показатель незначительным. При этом в комитете по имущественным отношениям не могут уточнить, сколько именно помещений находится в аренде.

Примечательно, что Смольный крайне невнимательно подходит к учету своей недвижимости и её реализации. Например, в 2020 году была инвентаризация в Адмиралтейском и Центральном районах. Выяснилось, что в Адмиралтейском районе не учли 253 объекта, а в Центральном до сих пор не завершили проверку. В результате Смольный лишился дополнительных поступлений в городской бюджет.

При этом уже несколько лет наблюдается снижение доходов от аренды помещений Смольного. В 2015 году эта сумма составляла 4,9 миллиардов рублей, а в 2020 – 3,26 миллиардов рублей. Связано это с тем, что арендаторы не платят аренду.

Влияет на доходы и плохое состояние помещений в исторических районах Петербурга. Например, Смольный смог найти претендента на аварийный дом на Полтавской, 10 только спустя шесть лет после публикации объявления. В декабре 2021 года дом купил бизнесмен Степан Цепалкин за 126,5 миллионов рублей. Он планирует восстановить исторический облик здания с сохранением жилых помещений.

В условиях пандемии у бизнеса на важном месте стоит поиск дешевой недвижимости, и предложения Смольного пользовались бы спросом. Однако чиновники администрации Александра Беглова не готовы предоставить помещения в нормальном состоянии. Помимо прочего, зачастую власти повышают стоимость аренды после того, как арендатор сделает в нем ремонт.