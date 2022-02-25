Смольный принял новые механизмы комплексного развития территории (КРТ). Эксперты отметили, что внесенные в закон поправки создали условия для уплотненной застройки города и дали больше полномочий администрации Александра Беглова в вопросах градостроительства.

Ранее ЗакС принял поправки в закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Теперь с инициативой КРТ могут выступать владельцы земельных участков и недвижимости, органы исполнительной власти, а также заинтересованные юридические и физические лица.

Более того, изменения сократили полномочия парламента по согласованию КРТ и дали возможность администрации Беглова самостоятельно устанавливать критерии застройки для девелоперов, в том числе связанных с высотностью зданий, числом машиномест и другими параметрами. Также Смольный теперь может не включать в состав комиссии по развитию территории депутатов.

Изменения в законе о КРТ подтвердили мнение экспертов о том, что ЗакС превратился в «законодательный комитет» Беглова. Депутат Борис Вишневский, в частности, отметил, что поправки могут привести к уплотненной застройке в Петербурге.

«Это открывает путь для создания высотных «человейников» – появлению кварталов, где рядом друг с другом будут напиханы «высотки», без зеленых зон и социальных объектов. Зато застройщик получит дополнительные прибыли. Кто хочет – может верить, что он не поделится с чиновниками, которые разрешили увеличить высоту и плотность застройки», – высказывался парламентарий.

Также законодательные изменения открывают лазейки для лоббистов. В Смольном, как отмечают аналитики, давно поддерживают одних застройщиков, тогда как другим чинят законодательные преграды. Так, одним из «любимчиков» администрации Беглова стала «Группа ЛСР», а в продвижении интересов девелопера, в частности, заинтересован вице-губернатор Максим Соколов. У «ЛСР», помимо прочего, есть связи в городских градостроительных комитетах.

Беглов не в первый раз пытается закрыть от обсуждения градостроительные вопросы. В декабре 2021 года, например, лояльный ему ЗакС утвердил законопроект о принятии Генплана в онлайн-формате.