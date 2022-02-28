Берлин намеревается диверсифицировать поставки газа, чтобы уменьшить зависимость от России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что страна меняет энергетическую политику и собирается сделать это как можно скорее.

По словам Шольца, в портовых городах Вильгельмсхафен и Брунсбюттель будут выстроены новые LNG-терминалы для приема сжиженного газа. Кроме того, ФРГ планирует увеличить резервы угля.

К 2024 году, отметил Шольц, страна планирует свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу. Поэтому ожидается частичный переход на альтернативные источники энергии, а затем и полное их внедрение.

Меры же со строительством терминала необходимы, чтобы снизить зависимость Германии от отдельных поставщиков природного газа.