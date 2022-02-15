Самый лучший и практичный подарок на День всех влюбленных

Так сложилось, что практически во всём мире 14 февраля стал праздничным днём, объединяющим сердца всех влюблённых. Традиционно в этот день люди делают своим вторым половинкам подарки.

И если каждый подарок преследует одну цель – подарить возлюбленному человеку приятные эмоции, то при этом весьма занимательно, что подарки могут быть совершенно разными! Кто-то ограничивается «валентинкой» – эдакой открыткой с сердечными пожеланиями и/или признанием в любви, – а кто-то подходит к вопросу с большей фантазией и по-настоящему удивляет!

Подарок, в котором скрыта забота об одариваемом

И если вас можно отнести ко второму лагерю, то предлагаем вам удивить свою вторую половинку и преподнести ей/ему подарок, который действительно целесообразен с практической точки зрения и сможет радовать своего владельца очень-очень долго – робот пылесос Xiaomi ROIDMI Eve Plus.

Действительно лучший?

Выгодно отличаясь от большинства своих конкурентов, появившись на свет Roidmi EVE Plus круто изменил ситуацию внутри индустрии. С помощью этого современного пылесоса процесс сухой (и даже влажной!) уборки можно полностью автоматизировать. Кроме того, девайс обладает множеством действительно полезных функций, которые существенно упрощают наведение в доме порядка!

Желаем, чтобы наши читатели самостоятельно сделали выводы, поэтому ниже приводим краткий перечень функций и возможностей Roidmi EVE Plus:

как сухая, так и влажная уборка. Для последней в стандартной комплектации предусмотрено наличие накладки из микрофибры и специальных салфеток, которые тщательно протирают пол;

щетки отлично справляются с удалением пыли с самых различных поверхностей;

HERA-фильтр медицинского класса, который можно при необходимости снимать, позволяет избавиться от болезнетворных бактерий, клещей и вредных микроорганизмов;

наличие станции самоочистки, которая избавляет пользователя от необходимости удалять пыль и грязь вручную. Она включает в себя пылесборник с объемом 3 л;

эффективная система стерилизации и дезодорации, эффективно противостоящая аллергенным волосам, пылевым клещам или вредным микроорганизмам в мусорном баке, устраняя тем самым источник аллергии на шерсть домашних животных;

автоматическая регулировка мощности пылесоса. Она срабатывает, к примеру, если робот выезжает на ковры с длинным ворсом, для очистки которых требуются серьезные усилия;

простое и интуитивно понятное управление пылесосом со смартфона через специальные приложения.

На некоторых функциях стоит заострить своё внимание

Список вышел внушительным, хотя перечислены лишь те функции, которыми не могут похвастать прочие девайсы из индустрии пылесосов. Но некоторые из них можно назвать по-настоящему инновационными, поэтому предлагаем рассмотреть их поближе.

Станция самоочистки с пылесборником объемом 3 литра

Внутри док-станции Roidmi EVE Plus расположен пылесборник объемом 3л, где хранится собранный пылесосом мусор. Выгода использования такого пылесборника очевидна! Добравшись до станции, пылесос самостоятельно опорожняет отсек с собранным мусором, освобождая пространство для последующих уборок. Сравнивая объемы пылесборника (3 литра) и контейнера для мусора в самом пылесосе (0,3 литра), можно сделать конкретный вывод – опорожнять большой мешок для пыли в среднем нужно раз в 30 уборок. При этом отходы внутри пылесборника, как указано на сайте производителя, должны храниться не более 60 дней.

Вторая особенность напрямую связана с первой

Эффективная система стерилизации и дезодорации – не просто набор внушительных слов, а возможность оградить себя от неприятных запахов и аллергии! Как вы уже поняли, Roidmi EVE Plus обладает упомянутой системой, что делает его отличным борцом с аллергенными волосами, вредными микроорганизмами и пылевыми клещами. Собранные мусорные отходы обрабатываются системой, благодаря чему устраняется запах даже сигарет и духов, не говоря о прочих раздражителях!

В конце поговорим о новшествах Roidmi EVE Plus

Отмечая возможности героя нашей статьи, нельзя не отметить, что у черной модели, которая теперь также доступна для приобретения, была увеличена мощность всасывания. И теперь от Roidmi EVE Plus точно ничего не ускользнёт, ведь увеличение внушительное – с 2700 до 3200 Па. Также будущие владельцы пылесоса получили возможность подобрать будущего друга под свой интерьер, выбирая между черной и белой версией!