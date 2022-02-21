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Учёные из Хемницкого технического университета решили проблему питания для миниатюрных устройств. Специалисты спроектировали и создали аккумулятор площадь которого не превышает один квадратный миллиметр. Это рекордно низкий показатель.

По словам учёных, новая батарейка может держать заряд на протяжении десяти часов и станет незаменимой при использовании в медицинской технике. Например, в датчиках, которые вживляются в организм пациентов. Сейчас подобные устройства работают на фотоэлектрических элементах. Но свет, который преобразуется в электрическую энергию, доступен не всегда. Здесь-то и раскроется весь потенциал новой разработки.

Для создания миниатюрной батарейки учёные использовали так называемый принцип “швейцарского рулета”. Он применяется в создании обычных аккумуляторов – на пластины наносятся тонкие слои необходимых материалов, которые удерживают энергию.

Пока миниатюрная батарейка существует в виде прототипа. Но учёные не исключают, что в скором времени разработка поступит в серийное производство.

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