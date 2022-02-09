Россиянам сообщили о выплате пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Выплата предназначается для россиян, чей средний уровень дохода семьи составляет меньше, чем принятый в их регионе проживания прожиточный минимум. Кроме того, уточняется, что у родителей должна быть местная прописка.

Однако с последним условием могут возникнуть проблемы у родителей, которые переехали из своего региона. Так, они обычно какое-то время имеют лишь временную регистрацию. В итоге семья остаётся без пособия. Но недавно депутаты озадачились этой проблемой и решили принять закон, согласно которому выплата будет начисляться и при временной регистрации.

Размер пособия составляет 50% от детского прожиточного минимума в регионе. К примеру, в Санкт-Петербурге пособие равняет 6 383 рублям в месяц – половине от 12 765 рублей.

Ранее мы сообщали о выплате в размере 19 тысяч рублей. Её могут получить разово опекуны, попечители или приёмные родители.