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Россия отправила Североатлантическому альянсу целенаправленный сигнал из Калининграда, пишет американское издание Forbes. Автор публикации Себастьен Роблин пояснил, что речь идет о переброске в регион истребителей МиГ-31К с ракетами «Кинжал».

Автор напомнил, что самолеты приземлились на базе Чкаловск аккурат в тот же день, когда войска НАТО стали появляться в Польше. Калининградская область граничит с этой страной и Литвой, поэтому возникновение здесь гиперзвуковых ракет – это явное предостережение для Соединенных Штатов. Эти боезаряды могут нанести удар по любой столице Восточной и Западной Европы, причем подлетное время составит не более 10 минут. Также под удар из Калининграда попадает и Анкара.

«Кинжалы» разгоняются до скорости в 10 чисел Маха и обладают способностью маневрировать во время полета. Дальность поражения целей составляет 2 тысячи километров, причем средств противодействия этим ракетам у Запада просто нет.

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